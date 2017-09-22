Fetö Şüphelisi Yol Kontrolünde Yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında araması bulunan şüpheli Eskişehir'de yapılan yol uygulamasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında araması bulunan elektrik elektronik mühendisi Mehmet Akif A., (25), Eskişehir'de şehir girişinde yol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet İl Müdürlüğüne getirilen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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