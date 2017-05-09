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Fetö Üyeliğinden Aranan 3 Kişi Antalya’da Yakalandı

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Fetö Üyeliğinden Aranan 3 Kişi Antalya’da Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden aranan 3 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden aranan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ö. Kocaeli ilinde yakalandı. Şüpheli F.Ö. hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.

Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan KOSGEB Uzman Yardımcısı O.A. (28) ise Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde yakalandı. Şüpheli O.A. hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen İ.A. (36) Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde bulunan bir otelde yakalandı. Şüpheli İ.A. hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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