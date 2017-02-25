Fetö Üyesi Kaman’da Yakalandı

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü FETÖ üyesi olduğu öğrenilen bir kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü FETÖ üyesi olduğu öğrenilen bir kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen İ.S. yalanarak adli makamlara sevk edildi. İlçe merkezinde yapılan çalışmalarda araması bulunan FETÖ şüphelisi İ.S. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. de üzerinde tabanca ile yakalanarak adli makamlara sevk edildi.