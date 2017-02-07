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Fetö Vatandaşın Psikolojisini Bozdu

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Fetö Vatandaşın Psikolojisini Bozdu
Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Karasu, son dönemde kaygı bozukluklarında ciddi bir artış...

Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Karasu, son dönemde kaygı bozukluklarında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Kaygı bozukluğu şikayetiyle polikliniklere günde ortalama 3-4 kişi tedavi için başvururken, bu sayının 15 Temmuz sürecinden sonra 12'ye çıktığını ifade eden Dr. Umut Karasu, "İlimizde özellikle başta depresyon olmak üzere kaygı bozuklukları çok sık görülüyor. Hayatında her 3-4 insandan birinin zaten depresyona girdiğini biliyoruz. Fakat 15 Temmuz süreciyle birlikte ülkemizde ve ilimizde kaygı bozukluklarında ciddi bir artış var. Kaygı bozukluğunu biraz açacak olursak, insanda iç huzursuzluğu, kaotikel, yerinde duramama hali, her an kötü bir şey olacakmış gibi bir hisse kapılmak olur. Bunun alt grupları var, özellikle panik bozukluk bizim toplumumuzda çok yaygın. Kötü bir şey olacak, ölüyorum, boğuluyorum, nefes alamıyorum, galiba kalp krizi geçireceğim, çıldırıyorum şeklinde belirtiler veren bir durum. Bunda son dönemlerde ciddi bir artış var" dedi.

Özellikle çocukların bu süreçlerden çok yara aldığının altını çizen Dr. Umut Karasu, "Ailelerin çocukları bu tür haberlerden uzak tutmaları, TV ve bilgisayarla çok haşır neşir olmalarını önlemeleri lazım. Bilişsel davranışçı terapi yöntemleriyle o travmalardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Elbette ilaç tedavilerimiz de var. Elimizde size sunabileceğimiz net rakamlar yok, ama size şöyle söyleyebilirim. Günde ortalama 3-4 tane kaygı bozukluğuyla alakalı hasta gelirken, bu sayı 12-13'lere çıktı, ciddi bir artış oldu" şeklinde konuştu.

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