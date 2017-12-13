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FETÖ yurt abisine 6 yıl 3 ay hapis

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FETÖ yurt abisine 6 yıl 3 ay hapis
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Milli Parklar Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen bir kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Van’da Milli Parklar Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olduğu öğrenilen Ercan Özcan hakkında soruşturma başlatıldı. Kastamonu’da örgütün yurtlarında abilik yaptığı ileri sürülen Özcan, Samsun'da yakalandı ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Ercan Özcan'ın Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Ercan Özcan, davanın son duruşmasında kendisini savunarak, "Cemaat ya da dini yapı olarak zannettiğim örgütün Kastamonu'daki yurtlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptım. 2012 yılından sonra bu yapı ile bağlantımı kestim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, Özcan Özcan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. İHA / SAMSUN

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