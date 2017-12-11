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Fetö’cü Damgası Vurmak Tehdidiyle Para Aldıkları İddia Edilen 2 Zanlı Serbest

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Fetö’cü Damgası Vurmak Tehdidiyle Para Aldıkları İddia Edilen 2 Zanlı Serbest
Bolu'da bir iş adamından "FETÖ'cü damgası vurmak" tehdidiyle para aldığı iddia edilen televizyon kanalı sahibi ile olaya aracılık ettiği öne sürülen...

Bolu'da bir iş adamından "FETÖ'cü damgası vurmak" tehdidiyle para aldığı iddia edilen televizyon kanalı sahibi ile olaya aracılık ettiği öne sürülen şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Bolu çatı yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O. isimli iş adamı, Bolu'da yayın yapan bir televizyon kanalının sahibi olan M.A.'nın kendisinden para istediğini, vermemesi halinde televizyon kanalından kendisine FETÖ'cü damgası vuracağını söylediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.O. seri numaraları alınmış paraları olaya aracılık ettiği iddia edilen L.Y.'nin mağazasında M.A.'ya verirken operasyon düzenledi. Televizyon sahibi M.A., olaya aracılık ettiği iddia edilen L.Y. ve M.A.'nın sahibi olduğu televizyon kanalında program yapan İ.A. gözaltına alındı. Şahıslar, 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan zanlılardan M.A. ve L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ise herhangi bir adli kontrol şartı olmadan mahkemeden serbest bırakıldı.

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