FETÖ'cü komutana müebbet isteniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, dönemin Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinin 63. sırasında yer alan ve "Samsun-Sinop sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen Eken hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. TSK'dan ihraç edilen tutuklu Eken hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Eken'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 8 Mart'ta yapılacak.