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Fetö’cü Öğretim Üyesi Sahte Kimlikle Yunan’a Kaçarken Yakalandı

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Fetö’cü Öğretim Üyesi Sahte Kimlikle Yunan’a Kaçarken Yakalandı
Edirne'de, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi Yrd.

Edirne'de, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. E.Ö. ve ailesi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçerken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Meriç İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan ve 2.derece kara askeri yasak bölge konumunda olan mevkide, yasadışı yollarla Yunanistan ülkesine geçmeye çalışan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi E.Ö., sınıra yakın açık arazide keşif yaparken yakalandı. Jandarma ekiplerince, açık arazide bulunan park halindeki araçta yapılan kontrolde ise araç içerisinde E.Ö.'nün eşi ile çocuklarının bulunduğu tespit edildi.

Sahte kimlikle Yunanistan'a kaçacaklardı

Jandarma ekipleri tarafından organizatör olduğu düşünülen araç sürücüsü G.A. ile adlarına sahte kimlik düzenleyerek sınırı geçmek isteyen öğretim görevlisi E.Ö. ve eşi T.Ö. gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen E.Ö.'nün araç içerisinde bulunan iki çocuğu ise akrabalarına teslim edilmek üzere jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada, Fetö'cü öğretim görevlisi E.Ö.'nün kendi ve eşi adına Meral Özyurt ve Hakan Özyurt isimleri kullanılarak düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ve bir miktar döviz ele geçirildiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolüne ardından da Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

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