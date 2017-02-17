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Fetö’cü Teğmenin Terör Örgütü Pkk Sempatizanlarıyla Eylem Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Fetö’cü Teğmenin Terör Örgütü Pkk Sempatizanlarıyla Eylem Görüntüleri Ortaya Çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında çalıntı sorularla teğmen yapılan F.U. isimli şahsın, terör örgütü PKK sempatizanlarının yaptığı eylemlere katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik 5 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir hafta sonra FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bir operasyon daha düzenledi. Operasyon kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü yöneticileri tarafından sınav soruları verilerek teğmen yapılan ve İzmir'de Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yaptığı belirlenen F.U. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Terör kayıtlarını sildiler

Emniyette sorguya alınan F.U. isimli şüphelinin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümünde okuduğu yıllarda terör örgütü PKK sempatizanlarıyla 10 ayrı eyleme katıldığı belirlendi. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından sınav soruları verilerek subay yapılan F.U.'nun emniyetteki terör kayıtlarının ise silindiği ortaya çıktı.

"Himmetle subay oldum"

F.U. emniyetteki sorgusunda, FETÖ'cüler tarafından "Haktan" kod adını aldığını belirterek, Pendik'teki FEM Dershanesi'nde örgüt ağabeyleriyle iletişime geçtiğini ve onlar tarafından sınava hazırlandığını söylediği öğrenildi. Ayrıca F.U., terör örgütü FETÖ'ye himmet vermeyi de kabul ettiğini belirtti.

'Himmetçi" subayın PKK sempatizanlarıyla görüntüsü çıktı

Sorguya alınan F.U.'nun üniversite döneminde terör örgütü PKK sempatizanlarıyla görüntüleri ortaya çıktı. Çeşitli tarihlerde kaydedilen görüntülerde, terör örgütü PKK sempatizanlarıyla birlikte eylemlere katıldığı ve örgüt lehine slogan attığı görülüyor. Ayrıca şüphelinin, üniversitedeki PKK sempatizanlarıyla birlikte Ülkücü öğrencilere saldırdığı da kayıtlarda yer alıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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