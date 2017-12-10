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FETÖ'cüler asıl 'insan kaynağını' imha etmiş

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FETÖ'cüler asıl 'insan kaynağını' imha etmiş
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köktürk, "FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. En büyük kötülükleri bu olmuştur" dedi

Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk, Türk Ocağı Samsun Şubesi'nin düzenlediği '21. Yüzyılda Yeni Sorunlar ve Yeni Yükümlülükler' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

21 yüzyılda egemenlik vasıtası olarak kullanılan paranın savaş aracı olduğunu belirten Köktürk, FETÖ'nün insan kaynağını yok ederek, Türkiye'ye en büyük ihaneti yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Milay Köktürk, "Mesela eski çağın egemen kültürü makineydi kendi savaş araçlarını üretti. Artık finansal kapitalizmle birlikte yeni savaş alanı ve aracı paradır. Ama bu markette kullandığımız, takas için kullandığımız manada para değil. Egemenlik vasıtası olarak kullanılan paradır. 2001 krizinde Türkiye gerçek manada iflas etmişti ve teslim alınmıştı. 2001 krizinden sonra Türk sanayisinin yüzde 50'lere varan oranda el değiştirdiğini kaç kişi biliyor. Özel sanayi kuruluşlarını kastediyorum. Baba Bush ve bir ekip krizin göbeğinde Atatürk Havalimanı'na gelerek şöyle bir demeç verdiler: 'Biz Türkiye'de ucuza kapatacağımız fabrika var mı ona bakmaya geldik'. FETÖ'cüleri tarihte görülmemiş bir ihanet hareketi olarak görürüz. Ama bir şeyi dikkatten kaçırıyoruz. FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. Bunun üstünde fazla durmayız. Halbuki en büyük kötülükleri bu olmuştur. Asıl ihanet bu. Çünkü siz fiili bir harekete karşı direnç oluşturursunuz ama elinizden kayıp giden insan kaynağını geri alamazsınız" diye konuştu. 

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