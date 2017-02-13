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Fetö’den 1 Öğretmen Tutuklandı

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Fetö’den 1 Öğretmen Tutuklandı
MANİSA (İHA) – Kütahya Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)...

MANİSA (İHA) – Kütahya Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Manisa'da yakalanan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya'da mesleğinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan öğretmen M.Ö., memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla Kula Adliyesi'ne sevk edildi. Kula Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Kütahya Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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