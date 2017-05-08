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Fetö’den 10 Hakim Ve Savcıya Adli Kontrol

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Fetö’den 10 Hakim Ve Savcıya Adli Kontrol
FETÖ soruşturmaları kapsamında cuma günü meslekten ihraç edilen ve bugün mahkemeye sevk edilen 10 hakim ve savcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında cuma günü meslekten ihraç edilen ve bugün mahkemeye sevk edilen 10 hakim ve savcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında iki gün önce Türkiye geneli 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. Listelerin savcılıklara da gönderilmesinin ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu illerinde görev yaparken iki gün önce mesleklerinden ihraç edilen 9 hakim ve savcıyı dün gözaltına aldı. Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen 9 hakim ve savcı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi de adliyeye gidip teslim oldu. Savcıya ifade verip nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 hakim ve savcı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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