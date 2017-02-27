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Fetö’den 2 Akademisyen Tutuklandı

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Fetö’den 2 Akademisyen Tutuklandı
Karabük merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 akademisyenden 2'si...

Karabük merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 akademisyenden 2'si tutuklandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Karabük Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı A.P ve Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi T.Y tutuklandı. Diğer 6 akademisyen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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