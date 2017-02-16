Fetö’den 6 Öğretmen Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Şubat 2017 tarihinde ihraç edilen öğretmenlere yönelik yapılan operasyonda görevden alınan 29 öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 29 öğretmenden 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, 23'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.