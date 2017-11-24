Fetö’den 8 Yıl Ceza Alınca İtirafçı Olmak İstedi Ancak Geç Kaldı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilince tutuklanarak meslekten ihraç edilen eski hakim 8 yıl 1 ay 6 gün hapis ceza alınca...

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilince tutuklanarak meslekten ihraç edilen eski hakim 8 yıl 1 ay 6 gün hapis ceza alınca Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istedi. Mahkeme Başkanı hükmün açıklandığını belirterek duruşmayı sonlandırdı.

Çorum'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı da yaptığı öğrenilen ve meslekten ihraç edilen Hakim Ali İhsan İ., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1.5 yıl önce tutuklandı. ByLock kullandığı tespit edilen Ali İhsan İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. 13 yıllık hakim olduğu öğrenilen Ali İnsan İ. ile ilgili mahkemeye gelen ByLock raporunda 12 Eylül-5 Ekim 2014 tarihleri arasında ByLock'a Balıkesir Erdek, Antalya ve Çorum illerinde 456 kez girdiği ortaya çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak duruşmaya katılan Ali İhsan İ., kendini savundu.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Ali İhsan İ., "ByLock kullanmadım. Gülen ve grubundan nefret ettiğimi daha önceki ifademde belirttim. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Liseyi birincilikle bitirdim. Köyde çobanlık yaptım, ot biçtim, inek sağdım. İmamlık yaptım ve çocuklara Kur'an öğrettim. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesini kazandım ve burayı da dereceyle bitirdim. Bunlar bir köylü çocuğuna güzel bir fırsattı. 13 yıldır hakim olarak vatanıma hizmet ettim. Devlet için canla başla çalıştım. Çok saygın bir insanken cezaevine düştüm. Suçsuz olduğum inancındayım. Bugün olmazsa yarın, yarın olmaksa ahirette suçsuz olduğum anlaşılacaktır. 15 Temmuz gibi hain darbeyi yaşadım, ailem dağıldı. Ailem perişan haldeler, çocuklarım babasız büyümekteler. Etkin Pişmanlık hükümlerinin farkındayım. Bu örgütün içinde değilim, anlatacağım bir şey yok. 1.5 yıldır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ali İnsan İ.'ye, "Devlet vatandaşını dışlamıyor ve kazanmak istiyor. Bu yüzden Etkin Pişmanlık Yasası var. İtirafta bulunup bu yasadan yararlanmak ister misin?" diye sordu.

Ali İhsan İ. ise, "ByLock kullanmadım, örgüt ile ilgili bir bağlantım yok" diye cevap vererek Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti Ali İhsan İ.'yi , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırdı. 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası aldığını duyan Ali İnsan İ., "Başkanım, ben Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istiyorum ve ByLock ile ilgili açıklama yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı ise hükmün açıklandığını belirterek duruşmayı sonlandırıp Ali İhsan İ.'nin aldığı ceza miktarına göre kaçma şüphesi bulunduğundan tutukluluk halinin devamına karar verdi.