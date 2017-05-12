Fetö’den Adliye Sevk Edilen Öğretmen Tutukladı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest...

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kapatılan Feza Okullarında öğretmen olduğu öğrenilen İ.C. ile bir rehabilitasyon eski çalışanı eşi E.C. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.C. adlı kadının telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock'u kullandığı ileri sürüldü.

Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.C. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, eşi E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.