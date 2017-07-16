Fetö’den Aranan Asiad Genel Sekreteri Yakalandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı...

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ASİAD Genel Sekreteri G.D. gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında uzun süredir yakalama kararı bulunan ve örgüte finansal destek sağlayan, örgüt adına para toplayan ve mütevelli heyet içerisinde yer aldığı belirlenen, kapatılan Akdeniz Sanayi ve İşadamları Derneği'nin (ASİAD) eski Genel Sekreteri G.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.