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Fetö’den Aranan Eski Hakim Bağ Evinde Yakalandı

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Fetö’den Aranan Eski Hakim Bağ Evinde Yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen eski hakim, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir bağ evinde yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen eski hakim, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir bağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen eski Sulh Ceza Hakimi M.K., jandarma ekipleri tarafından Kaman ilçesinde bağlı İsahocalı köyünde bir bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.K., bağ evinde kardeşi L.K. ile birlikte gözaltına alındı.

2016 yılında tayini Erzurum'a çıkan M.K.'nın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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