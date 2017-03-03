Fetö’den Aranan İcra Müdür Yardımcısı Samsun’da Yakalandı

Samsun 9. İcra Müdürlüğünde müdür yardımcısı olduğu öğrenilen E.Ş., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör...

Samsun'da bir icra müdür yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı.

Samsun 9. İcra Müdürlüğünde müdür yardımcısı olduğu öğrenilen E.Ş., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.'nin Kocaeli'ne gönderileceği öğrenildi.