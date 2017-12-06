Fetö’den Aranan Şahıs Sahte Ehliyetle Yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan aranan...

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs, sahte ehliyetle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, başkasına ait sürücü belgesine kendisine ait resmi yapıştırarak kullandığı tespit edilen Ö.Ç.'nin yapılan kontrolünde Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanma emri ile arandığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, resmi belgede sahtecilik suçundan yurt dışına çıkış yasağı verilerek, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.