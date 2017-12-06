  • BIST 106.021
  • Altın 157,311
  • Dolar 3,8579
  • Euro 4,5619
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C

Fetö’den Aranan Şahıs Sahte Ehliyetle Yakalandı

» »
Fetö’den Aranan Şahıs Sahte Ehliyetle Yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan aranan...

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs, sahte ehliyetle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, başkasına ait sürücü belgesine kendisine ait resmi yapıştırarak kullandığı tespit edilen Ö.Ç.'nin yapılan kontrolünde Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanma emri ile arandığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, resmi belgede sahtecilik suçundan yurt dışına çıkış yasağı verilerek, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Figen Yüksekdağ Hakim Karşısında06 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • Hakkari’de ‘Narkorehber’ Semineri06 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • Üniversite Öğrencisine Tecavüz Eden Moğolistan Uyruklu Şahsın Hapis Cezası Onandı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • 3 Aylık Karısını 10 Bıçak Darbesiyle Öldüren Adama Müebbet06 Aralık 2017 Çarşamba 12:43
  • Özel Hava Alay Komutanlığındaki Darbe Davasında 22 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi06 Aralık 2017 Çarşamba 12:38
  • Eğirdir Gölü’nde Kaçak Avcılığa Geçit Yok06 Aralık 2017 Çarşamba 12:33
  • İtirafçı Olan Fetö Sorumlusuna Jandarmadan Gözaltı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:33
  • İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davası Devam Ediyor06 Aralık 2017 Çarşamba 12:28
  • İstanbul’da Otomobilleri Çalan Çetenin 4 Kişisi Kocaeli’de Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:18
  • Durdurulan Araçta 1 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti