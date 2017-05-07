Fetö’den Gözaltına Alınan 9 Hakim Ve Savcı Adliyeye Sevk Edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında cuma günü meslekten ihraç edilen ve dün 5 ilde polis tarafından gözaltına...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında cuma günü meslekten ihraç edilen ve dün 5 ilde polis tarafından gözaltına alınan 9 hakim ve savcı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında iki gün önce Türkiye geneli 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. Listelerin savcılıklara da gönderilmesinin ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu illerinde görev yaparken iki gün önce mesleklerinden ihraç edilen 9 hakim ve savcıyı dün gözaltına aldı. Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen 9 hakim ve savcı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.