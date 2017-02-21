Fetö’den Gözaltına Alınan Emlakçı Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan emlakçı adliyeye sevk...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan emlakçı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri geçtiğimiz perşembe günü ilçede emlakçılık yapan İ.H.D.'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evinde ikisi kurusıkı olmak üzere 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, iş yerinde ise FETÖ yayını kitaplar ele geçirilip çok sayıda belge, bilgisayar kaydı ve cep telefonlarına el konulan İ.H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İ.H.D.'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.