  • BIST 88.588
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 7 °C

Fetö’den Gözaltına Alınan Eski 2 Savcı Ve Bir Hakim Tutuklandı

» »
Fetö’den Gözaltına Alınan Eski 2 Savcı Ve Bir Hakim Tutuklandı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen...

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve Cuma gecesi İstanbul Kayaşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine bağlanan firari hakim ve savcılar, yaklaşık 4 saat ifade verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Eski Hakim Gündoğdu ile eski savcılar Sarıkaya ve Çimen, daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner'e kaldıkları evde ele geçirilen iki pasaport ve bir sahte kimlik ile ilgili "evrakta sahtecilik" suçundan ifade verdi. Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evi temin eden Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu da, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ifade verdi. Savcılık, Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ve Dursun Ali Gündoğdu'yu "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan, Erol Yılmaz İrfanoğlu'nu da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’den Gözaltına Alınan Eski 2 Savcı Ve Bir Hakim Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • 97 Yaşındaki Kadının Evi Yandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:33
  • Nevşehir’de Fetö’dan 1 Öğrenci Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:18
  • Hakkari’de 43 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi20 Şubat 2017 Pazartesi 19:13
  • İstanbul’da 111 Kilogram Patlayıcı Madde Ele Geçirildi20 Şubat 2017 Pazartesi 19:13
  • Bingöl’de 10 Kişi Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:08
  • Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:03
  • Samsun’da Viyadükte İntihar Girişimi20 Şubat 2017 Pazartesi 19:03
  • Manisa’da Telefon Dolandırıcıları Suçüstü Yakalandı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:58
  • Nusaybin’de Bir Terörist Daha Öldürüldü20 Şubat 2017 Pazartesi 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti