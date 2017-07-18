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Fetö’den Gözaltına Alınan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

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Fetö’den Gözaltına Alınan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan eski...

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan eski emniyet müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta Düzce'de gözaltına alınan ve daha önce Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yunus Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Karabük Adliyesi'ne getirildi. örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Kaya, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartıldı. Kaya, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Fetö’den Gözaltına Alınan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

Fetö’den Gözaltına Alınan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı

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