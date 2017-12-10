Fetö’den Gözaltına Alınan Eski Kaymakam Tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonunda İstanbul'da gözaltına alınan eski Alanya Kaymakamı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda İstanbul'da gözaltına alınan eski Alanya Kaymakamı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 15 aydır firari eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan teknik takip sonucu şüpheliyi saklandığı evde 15 gün önce gözaltına aldı Özdemir'in tanınmamak için saçını boyatıp sakal bıraktığı görüldü. Evinde yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 4 adet flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi. TEM Şube'deki işlemlerinin ardından Özdemir, bu sabah adliyeye sevk edildi. Erhan Özdemir, ekip otosuna bindirilirken, "Ben devlete ayıp bile etmedim arkadaşlar" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan eski kaymakam Erhan Özdemir, tutuklanma talebiyle 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özdemir "Anayasayı ihlal, hükümete silahlı isyan, silahlı örgüte üye olmak" " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.