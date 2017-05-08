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Fetö’den Tutuklanan Eski Emniyet Müdürü Kahya, İddiaları Kabul Etmedi

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Fetö’den Tutuklanan Eski Emniyet Müdürü Kahya, İddiaları Kabul Etmedi
Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklar haklarında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgüte finansman sağlamak" suçundan 35'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmanın üçüncü gününde ifade veren Kahya, 23 sayfalık yazılı savunmasını okurken, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Dava, tutuksuz sanıkların ifade vermesiyle devam ediyor.

Fetö’den Tutuklanan Eski Emniyet Müdürü Kahya, İddiaları Kabul Etmedi

Fetö’den Tutuklanan Eski Emniyet Müdürü Kahya, İddiaları Kabul Etmedi

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