Fetö’den Tutuklanan Eski Salıpazarı Kaymakamı’nın İki Telefonunda Bylock Çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Salıpazarı Kaymakamı İskender Çolak'ın iki...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Salıpazarı Kaymakamı İskender Çolak'ın iki telefonuna da ByLock yüklendiği ortaya çıktı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken 2 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan İskenden Çolak hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında İskender Çolak'ın iki ayrı cep telefonunda ByLock kullandığının tespit edildiği, FETÖ/PDY'nin idare amirleri içinde yer aldığı ve örgütün propagandasını yapan internetteki haber sitelerini takip edildiği iddia edildi. Suç işlemediği için Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemediğini belirten İskender Çolak, "Stajımdan sonra 2013 yılında Salıpazarı Kaymakamı olarak göreve başladım. 2014 yılında Google Store ve Apple Store'den telefonlara herkese açık olarak ByLock indirilebiliyordu. Ben de buradan indirmiş olabilirim. Ancak kullanmadım. Haber siteleri ise ben kaymakam olduğum için Türkiye gündemini takip için her türlü haber sitelerini girip haberlere bakıyordum. Terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. İstihbarı bilgiler hukuki delil olarak sayılamaz. Bu konuda mahkeme kararları var. ByLock tespiti hangi mahkeme kararına göre alınmıştır. 13 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beratimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti İskender Çolak'ın iki ayrı cep telefonunda ByLock çıkması üzerine tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.