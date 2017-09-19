  • BIST 104.918
  • Altın 146,889
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1825
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Fetö’den Tutuklanan Eski Salıpazarı Kaymakamı’nın İki Telefonunda Bylock Çıktı

» »
Fetö’den Tutuklanan Eski Salıpazarı Kaymakamı’nın İki Telefonunda Bylock Çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Salıpazarı Kaymakamı İskender Çolak'ın iki...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Salıpazarı Kaymakamı İskender Çolak'ın iki telefonuna da ByLock yüklendiği ortaya çıktı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken 2 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan İskenden Çolak hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında İskender Çolak'ın iki ayrı cep telefonunda ByLock kullandığının tespit edildiği, FETÖ/PDY'nin idare amirleri içinde yer aldığı ve örgütün propagandasını yapan internetteki haber sitelerini takip edildiği iddia edildi. Suç işlemediği için Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemediğini belirten İskender Çolak, "Stajımdan sonra 2013 yılında Salıpazarı Kaymakamı olarak göreve başladım. 2014 yılında Google Store ve Apple Store'den telefonlara herkese açık olarak ByLock indirilebiliyordu. Ben de buradan indirmiş olabilirim. Ancak kullanmadım. Haber siteleri ise ben kaymakam olduğum için Türkiye gündemini takip için her türlü haber sitelerini girip haberlere bakıyordum. Terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. İstihbarı bilgiler hukuki delil olarak sayılamaz. Bu konuda mahkeme kararları var. ByLock tespiti hangi mahkeme kararına göre alınmıştır. 13 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beratimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti İskender Çolak'ın iki ayrı cep telefonunda ByLock çıkması üzerine tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ’Otobüste Elle Taciz’ İddiasına Adli Kontrol19 Eylül 2017 Salı 19:18
  • ’Fuhşa Yer Temin Etme’ İddiasına Adli Kontrol19 Eylül 2017 Salı 19:18
  • Elektrik Akımına Kapılan Adam Öldü19 Eylül 2017 Salı 19:18
  • Fetö’den Tutuklanan Eski Terme Kaymakamının Yargılanmasına Başlandı19 Eylül 2017 Salı 19:18
  • İş Yeri Kurşunlamaya Adli Kontrol19 Eylül 2017 Salı 19:08
  • Fetö Medya Yapılanması Davası’nda Altan Kardeşler Ve Nazlı Ilıcak’ın Tahliye Talebi Reddedildi19 Eylül 2017 Salı 19:03
  • Malatya’da Asayiş Operasyonu19 Eylül 2017 Salı 18:53
  • İzmir’de Feci Kaza: 4 Yaralı19 Eylül 2017 Salı 18:43
  • Fetö’nün Sözde İmamından Çıktı: "Yarın Operasyon Var"19 Eylül 2017 Salı 18:38
  • Milas’ta Freni Patlayan Kamyon Elektrik Direğini Yıktı19 Eylül 2017 Salı 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti