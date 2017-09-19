Fetö’den Tutuklanan Eski Terme Kaymakamının Yargılanmasına Başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'ün yargılanmasına...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'ün yargılanmasına başlandı.

Samsun'un Terme ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken 19 Ağustos'ta tutuklandığı öğrenilen İlyas Gün hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında kendini savunan İlyas Gün, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen İlyas Gün, ByLock kullanmadığını ve telefonuna da yüklemediğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen İlyas Gün, "15 Temmuz gecesi ilçede toplanan kalabalık arasında bulunan bir grup alkollü kişiler vardı. Taşkınlık yapmasınlar diye onların dağılmaları için konuşma yaptım. Bunu oradaki protokol de biliyor" dedi.

Mahkeme heyeti tahliyesini talep eden İlyas Gün'ün tutukluluk halinin devamını karar vererek duruşmayı 12 Aralık tarihine erteledi.