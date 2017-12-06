Fetö’den Tutuklanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan hakim yargılandığı...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan hakim yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun İdari Mahkemesi hakimi olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Yusuf G. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Yusuf G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti Yusuf G.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.