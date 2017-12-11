Fetö’den Tutuklanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı...

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen ve tutuklanan eski hakim, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve tutuklanan, Çorum Vergi Mahkemesi hakimi iken meslekten ihraç edilen Muharrem B.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında, eski hakim Muharrem B. duruşmaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı belirtilen sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Muharrem B.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklulukta kaldığı süre ve Yargıtay aşamasını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi.