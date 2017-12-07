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Fetö’den Yargılanan 25 Polisten 24’üne Tahliye Kararı

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Fetö’den Yargılanan 25 Polisten 24’üne Tahliye Kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak"...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 25 polisin yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 24 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların ve avukatlarının beyanları alındı. Sanıklar, savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini talep etti. Avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi. Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Tahir Dikme, 12 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Dikme, sanıklardan Fazlı Açıkgöz hakkındaki dava dosyasının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmek üzere bu dosyadan ayrılmasını talep etti.

24 sanık tahliye edildi

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Emrullah Güneş, Ender Özdoğan, Enes Arslan, Enes Sarıtepeci, Enver Başar, Ercan Kavak, Ercan Özkan, Erol Gürcan, Erol Uyar, Fatih Öztürk, Fatih Mehmet Kaya, Gökhan Koşum, Gültekin Yıldırım, Güngör Emre Ünal, Gürhan Çınar, Gürhan Koca, Hakan Kavcı, Halit Özsarı, Halit Yeral, Hamza Ürün, Harun Derebaşı, Hasan Deniz, Hasan Güneruz ve Hasan Turhan'ın delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmaması unsurlarını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanan sanık Fazlı Açıkgöz'ün dosyasının ise ayrılmasına, sanık hakkındaki dosyanın söz konusu mahkemeye gönderilmesine hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 4 Nisan 2018'e erteledi.

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