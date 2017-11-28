Fetö’den Yargılanan Eğitim Uzmanına 8 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı iddia edilen eğitim uzmanı yargılandığı mahkemece 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, eşi ise 2 yıl 1 ay ceza aldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen eğitim uzmanı Ömer E. ile eşi Fatma E. gözaltına alındı. 17 Ocak tarihinde adliyeye sevk edilen Ömer E. tutuklanırken, Fatma E. ise serbest bırakıldı. Her iki şahıs hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ömer E. yargılandığı mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Bank Asya'da parası olduğu ileri sürülen Fatma E. ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte finans sağlamak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.