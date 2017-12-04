Fetö’den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen bir hakim yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun İdare Mahkemesi hakimi iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 14 ay önce tutuklanan Akif K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Akif K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına katılan Akif K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Akif K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halini göz önünde bulunduran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi.
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