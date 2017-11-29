Fetö’den Yargılanan Polise 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan bir polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan bir polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da polis memuru olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan polis memuru Burak Ç.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Burak Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Burak Ç.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.