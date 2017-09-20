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Fetö’den Yargılanan Zanlı, "Evde Bulunan 1 Dolarlar Eşime Ait"

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Fetö’den Yargılanan Zanlı, "Evde Bulunan 1 Dolarlar Eşime Ait"
Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan hakim karşısında çıkan tutuksuz sanık F.Ç. mahkemede ki savunmasında evde...

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan hakim karşısında çıkan tutuksuz sanık F.Ç. mahkemede ki savunmasında evde bulunan 1 dolarların eşine ait olduğunu söyledi.

Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık F.Ç. savunmasında evde bulunan 1 dolarların kendisine ait olmadığını eşine ait olduğunu söyledi. Tutuksuz sanık F.Ç. mahkemede ki savunmasında, " Arnavutluk'a eşimin işleri nedeniyle gitmiştik. Orda Türkçe Olimpiyatları için gitmedik. 17-25 Aralık tarihinden sonra çocuklarımı Fethullah Gülen'e ait olan okullara eşim gönderdi. Bizde eşimin sözü geçerdi. Çocuklarımız okuluna alışmıştı ve okulları bitince zaten okuldan alacaktık. Dediğim gibi çocuklarımın eğitim durumlarına eşim karar verirdi. Evde bulunan yedi adet 1 dolarlar kesinlikle bana ait değil. Evde bulunan dolarlar eşime aittir" dedi.

Mahkeme başkanı tutuksuz sanık F.Ç.'nin duruşmasını 4 Aralık 2017 tarihine erteledi.

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