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Fetö’nün 31 Mahrem İmamı Adliyeye Sevk

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Fetö’nün 31 Mahrem İmamı Adliyeye Sevk
Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla göz altına alınan ve sorguları tamamlanan 31 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla göz altına alınan ve sorguları tamamlanan 31 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Bursa ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 65 şüpheli gözaltına alınmıştı. 34 zanlı dün adliyeye sevk edilirken, geriye kalan 31 kişi bu sabah hakim karşısına çıkarıldı. Dünkü zanlılardan 28'i ise tutuklanmıştı.

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