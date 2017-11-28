Fetö’nün Akademisyen Yapılanmasına Yönelik Davada 19 Sanığa Hapis Cezası

Samsun'da FETÖ/PDY'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 42 akademisyen ve üniversite çalışanlarının yargılandığı...

Samsun'da FETÖ/PDY'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 42 akademisyen ve üniversite çalışanlarının yargılandığı davada 19 sanık 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 23 kişi ise beraat etti.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "FETÖ'nün yöneticisi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmak" suçlarından dava açılan Samsun OMÜ'de görevli akademisyen, doktor ve üniversite çalışanlarından oluşan 8'i tutuklu 42 kişinin yargılanmasına devam edildi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşması, sabah saat 10.15'te başladı ve akşam saat 21.00'de sona erdi. Mahkeme heyeti sanık Adil Karadağ'ı 12 yıl, Nevzat Karakaya'yı 10 yıl 6 ay, Osman Güler'i 6 yıl 3 ay, Faruk Bağırıcı'yı 6 yıl 3 ay, Osman Hakan Leblebicioğlu'nu 3 yıl 1 ay 15 gün, İsmail Şener'i 7 yıl 5 ay 3 gün, Beşir Levent Altıntop'u 3 yıl 1 ay 15 gün, Hakan Emre Baydan'ı 2 yıl 1 ay, Yakup Keskin'i 7 yıl 5 ay 3 gün, Ali Keskin'i 7 yıl 5 ay 3 gün, Coşkun Kaya'yı 7 yıl 5 ay 3 gün, Yasin Usta'yı 7 yıl 5 ay 3 gün, Ahmet Bulut'u 2 yıl 1 ay, Alptekin Erdin Koyutürk'ü 2 yıl 1 ay, Bünyamin Karabulut'u 2 yıl 1 ay, Cafer Erdoğlu'nu 2 yıl 1 ay, İbrahim Uçar'ı 2 yıl 1 ay, Mehmet Açıkgöz'ü 2 yıl 1 ay ve Murat Yüce'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, Muhammet Dervişoğlu, Mustafa Sümbül, Ahmet Döner, Mehmet Pusa, Murat Demir, Nurettin Köroğlu, Ali Rıza Aydın, Cengiz Tepe, Erkan Demirci, Fatih Karataş, Fatih Yüksel, Hacı Bayram Yılmaz, Hasbi Aslan, Hatice İnce, İbrahim Gelen, Mahmut Tuğrul Torun, Mithat Günaydın, Osman Salış, Sönmez Pamuk, Süleyman İç, Süleyman Kaplan, Zeki Karakaya ve Abdulkadir Bedir ise beraat ettiler.

Tutuklu yargılanan sanıklardan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan Osman Güner ile Faruk Bağırıcı'nın tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.