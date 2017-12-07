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Fetö’nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Darbe

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Fetö’nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Darbe
Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen...

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 36 kişiden 23'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, aralarında yarbayların da bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde bulundukları tespit edilen 34 muvazzaf, 2 ihraç olmak üzere toplam 36 subay yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 36 şüpheli, dün Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli makamlarca ifadeleri alınan Albay Aziz K., Albay Veli H.D., Yarbay İsmail Hakkı T., Binbaşı Fatih T., Yüzbaşı Mustafa A., Yüzbaşı Adem M., Yüzbaşı Fatih B., Yüzbaşı Ali K., Yüzbaşı Altan D., Yüzbaşı Zafer K., Yüzbaşı Yılmaz A., Üsteğmen Ertuğrul Y., Üsteğmen Çoşkun G., Üsteğmen Kadir G., Üsteğmen Mesut T., Üsteğmen Sefa B., Üsteğmen Süleyman T., Üsteğmen Yücel C.G., Üsteğmen Ali K., Üsteğmen Mehmet O., Üsteğmen Sinan Ç., Astsubay Üstçavuş Mustafa K. ve Astsubay Üstçavuş Sinan Y. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Zanlılardan Yarbay Levent A., Yarbay Tevfik Y., Binbaşı Fehmi K., Binbaşı Murat E., Binbaşı Ömer B., Yüzbaşı Samed D., Üsteğmen Bekir A., Üsteğmen Bilal A., Üsteğmen Ceyhun B., Üsteğmen Cuma B., Üsteğmen Murat B., Üsteğmen Mustafa A.A. ve Astsubay Oğuzhan K. ise ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri üst mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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