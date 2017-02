Fetö’nün Bankasından Uygun Krediye Kurban Kesintisi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren bazı şüpheliler ve itirafçılar, örgütün Kocaeli'deki finans kaynakları olduğu iddia edilen kişileri açıkladı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren bazı şüpheliler ve itirafçılar, örgütün Kocaeli'deki finans kaynakları olduğu iddia edilen kişileri açıkladı. Bir dönem Bank Asya'da çalışan şahıs ifadesinde, "Bazı müşterilerin hesaplarından kurban parası kesiliyordu. Fakat müşteriler herhangi bir itirazda bulunmuyordu. Çünkü müşterilere uygun kredi verilip, bankacılığın tüm nimetlerinden faydalanıyorlardı" dedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişimine ilişkin soruşturmaları sürdürüyor. Hazırlanan iddianameler ve açılan soruşturmalar kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Savcılıkta ifadelerini veren bazı şüpheli ve itirafçılar, FETÖ'nün Kocaeli'deki ekonomik yapılanmasında bulunduğu iddia edilen kişilerin isimlerini verdiler.

21 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne yollanan ihbar mektubunda, paralel yapının Kocaeli sorumlusunun Mehmet Akif isimli şahıs olduğu, diğer sorumluların sırası ile Karamürsel'de Mehmet E. ve Asım K. olduğu, Gölcük'te Cahit Ç., Başiskele'de Cevet U., Mehmet S. olduğu iddia edildi. Bu şahısların aynı zamanda finansı korumakla mükellef oldukları iddia edildi. Kocaeli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneğinde (KASİAD) M.S.'nin para ve limit ayarlaması yaptığı iddia edildi. Hamle, Kimse Yok mu, Mavera ve Yedi İklim Öğrenci Derneklerinin Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olarak adlandırılan örgütsel bir yapı ile hiyerarşi içinde hareket ettikleri ve bunların sık sık telefon değiştirdikleri iddia edildi.

"Makam odaları vardı"

8 Mayıs 2015 tarihinde Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) Cumhurbaşkanına hitaben yapılan ihbarda ise çarpıcı ifadeler yer alıyor. FETÖ'yü anlatan itirafçı, "Yıllarca paralel yapının içerisinde hayır amacı içinde bulundum. 17-25 Aralık, MİT krizi, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarından sonra bu yapının Siyonist çevreler ile aynı doğrultuda hareket ettiğini anlayıp yapıdan uzaklaştım. Örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra örgüt hakkında bilgi vermeye karar verdim. Örgütün Kocaeli ilindeki yapısının başında Mehmet Akif isimli imam ve abinin olduğu, bu şahsın zaman zaman kendisinin içerisinde bulunduğu il yapılanmasındaki elemanlara Levent Erkek Öğrenci Yurdu ile Baran Yurdu'nda talimat verirdi" şeklinde iddialarda bulundu.

İddialarını sürdüren şahıs, ihbarında şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Akif'in Kocaeli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) isimli dernekte, ERKUL okulunda ve FEM Dershaneleri Merkez Şubesinde makam odası vardı. Şahsın makam aracı ve koruması vardı. Mehmet Akif, PDY'nin Kocaeli il yöneticisidir. Bu şahsın altında hiyerarşik sıraya göre KASİAD'dan M.Ş., O.A., mobilyacı Abdulbaki, mobilyacı M.T., M.Ç., Y.G., A.A., Y.U., R.B., T.D., S.Ö., yangın söndürme sistemleri iş yerinin sahibi M.G., Gebze Sanayici ve Adamları Derneğinden (GESİAD) M.Z., E., A.T., E. Hoca, M.T., gazeteci M.D., L.N., E.A., Y.A., H.U., M.Y., Körfez KASİAD'tan M.K., K.B., R.D. T.D., eczacı İ., eczacı F., doktor İ.P., Karamürsel'de M.E., Gölcük'te H.K., H.Ç. ile A.S. isimli şahıslar bulunuyordu" iddiasında bulundu.

"Parayı sorgulamak abiyi sorgulamaktı"

ŞAhıs, "Bu şahıslar ile haftanın belirli günleri koordineli bir şekilde toplanarak kararlar alınıyordu. Bu toplantılarda kimden ne kadar para alınacağına karar veriliyordu. Toplanan paralar il yöneticisi konumunda bulunan abinin yanında bulunan muhasibe teslim ediliyordu. Muhasipler her ay değişiyordu. Bu paraların nereye gittiğine dair herhangi bir sorgulama yapılmıyordu. Sorgulamaları dahilinde bu abiyi sorgulamaktı" dedi.

"Gülen'in bankasından uygun krediye kurban kesintisi"

Bank Asya'da bir dönem çalışan H.E. ise savcılığa verdiği ifadesinde, "İzmit şubesinde çalıştığım dönemde şube müdürü olan E.A., çalışanlara bankanın Fetullah Gülen cemaatinin bankası olduğunu söylüyordu. Banka müşterilerinin genellikle cemaate gönülden bağlı şahıslar olduğunu ifade ediyordu. Cemaatin il ve ilçelerde bulunan abilerine hürmet etmemiz gerektiğini söylüyordu. Kurban Bayramı'nda Banka Müdürü E.A., personelden kurban parası topladı. Benim de maaşımdan 400 TL kesildi. Bazı müşterilerin de hesaplarından da bu kurban parası kesiliyordu. Fakat müşteriler herhangi bir itirazda bulunmuyordu. Çünkü müşterilere uygun kredi verilip, bankacılığın tüm nimetlerinden faydalanıyorlardı" dedi.

İfadesinin devamında verdiği isimlere dikkat çeken H.E., "Bu müşteriler cemaatin mütevelli heyetinde bulunan S.Ö., A.A., Osman Y., F.B., M.Ç., H.K., M.A.S., T.F.D., A.K., M.G., M.T., M.E., R.B., İ.K., M.T., Y.K. ve M.Ö. isimli şahıslardı. Bu şahıslar Fetullah Gülen Örgütü'nün Kocaeli'deki mütevelli heyetini oluşturan kişilerdir. Osman Y. İzmit'in, Mehmet Akif S. de Kocaeli'nin abisiydi. Bu isimler bana bizzat banka müdürü E.A. tarafından söylendi" diye konuştu.