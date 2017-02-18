Fetö’nün Bölge İmamı Dahil 4 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü ile yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Bölge İmamının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü ile yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Bölge İmamının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman'ın bölge imamı M.İ., teğmen C.A., örgüt üyesi S.A., C.A göz altına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından sorgulamaları yapılan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Mahkeme 4 şahsında tutuklanmasına karar verdi.