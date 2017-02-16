Fetö’nün Bursa İmamı Eskişehir’de Otelde Yakalandı

Bursa'nın FETÖ imamlarından biri Eskişehir'de saklandığı otelde gözaltına alındı.

Bursa'nın FETÖ imamlarından biri Eskişehir'de saklandığı otelde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Bursa imamlarından biri olan Sefa kod adlı Orhan A.'nın Eskişehir'de bir otelde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonların ardından şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin tanınmamak için sakal bıraktığı, Osmangazi ilçesindeki iş adamlarından sorumlu olduğu ve düzenlediği mütevelli heyeti toplantılarında himmet topladığı öğrenildi.