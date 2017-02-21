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Fetö’nün Darbe Girişimi Tiyatroyla Anlatıldı

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Fetö’nün Darbe Girişimi Tiyatroyla Anlatıldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrenciler için sahnelenen tiyatro gösterisiyle Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrenciler için sahnelenen tiyatro gösterisiyle Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilere yönelik "Benim Adım Türkiye" adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Alaşehir Ortaokulu Salonu'nda sergilenen tiyatro gösterisini çok sayıda öğrenci izledi. 2 perdelik oyun dört seans olarak sergilenen gösteride FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı. Sergilenen oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Alaşehir Ortaokulu Okul Müdürü Süleyman Büyükkarcı, "Öğrencilerimizin sosyal aktivitelerinin gelişmesi amacıyla okulumuzda tiyatronun sergilenmesini sağladık. Bu tür sosyal etkinlikler öğrencilerimizin tiyatro izleme, birlikte yaşama, toplum kurallarına uyma, dinleme, arkadaşlarına saygılı olma gibi becerilerini kazandırır. Bu alanda çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

Oyunun Yönetmeni İsmail Gülnar, ise "Başta çocuklarımız olmak üzere toplumuz 15 Temmuz hain darbe girişimini tam olarak anlayamamaktadırlar. 15 Temmuz'u sadece hapse atılan insanlar olarak bilmekte ve yorumlamaktadırlar. Tiyatromuzda sağcısıyla, solcusuyla nasıl birlikte olabildiğimizi anlatılmaktadır. Halkımızın bu konuda daha bilgili olmalarını ve bilinçli davranmalarını amaçlıyoruz. Bu güne kadar 130 bin izleyiciye ulaşan, tiyatromuz yurt içi ve yurt dışı turnelerle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefleyip, bu alanda rekor kırmak istiyoruz" dedi.

Mehmet Dündar'ın aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan 2 perdelik tiyatronun yönetmenliğini İsmail Gülnar, Sahne tasarımını Nermin Bilgin yaptı.

Fetö’nün Darbe Girişimi Tiyatroyla Anlatıldı

Fetö’nün Darbe Girişimi Tiyatroyla Anlatıldı

Fetö’nün Darbe Girişimi Tiyatroyla Anlatıldı

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