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Fetö’nün Darbe Girişimine İlişkin 2 Dava 28 Şubat’ta Görülecek

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Fetö’nün Darbe Girişimine İlişkin 2 Dava 28 Şubat’ta Görülecek
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında yaşayan olaylara ilişkin...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında yaşayan olaylara ilişkin açılan dava ile Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personeli hakkında açılan dava 28 Şubat Salı günü başlayacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşanan olaylara ilişkin açılan davaların görülmesine devam ediliyor. Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki olaylara ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk celsesi ile darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanığın yargılanacağı dava 28 Şubat Salı günü görülecek.

58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığı iddianamesi

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında açılan dava 28 Şubat Salı günü başlayacak ve cumartesi ile pazar günleri hariç 10 Mart'a kadar Sincan Cezaevi kampüsü içerisinde yeni inşa edilen duruşma salonunda görülecek. Verilen aranın ardından 20 Mart Pazartesi günü tekrardan başlanılacak olan duruşmanın 3 hafta daha devam etmesi bekleniyor. İddianamede, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilay Akyüz'ünde bulunduğu 330 sanık için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığı iddianamesi

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi dışında darbe gecesi yaşanan olaylara ilişkin 69 sanık hakkında açılan dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek. İddianamede, 69 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Sanıklar ayrıca, "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanacak.

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