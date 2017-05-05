Fetö’nün “Emniyet Mahrem İmamları” Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında Düzce Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen 8 kişi adliyeye sevk edildi. E.B., H.A., M.V., R.B., S.D., S.A., Y.S. ve C.B. Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.