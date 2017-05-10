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Fetö’nün Emniyet Yapılanmasında 176 Tutuklama

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Fetö’nün Emniyet Yapılanmasında 176 Tutuklama
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına...

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 176'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Nisan tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem emniyet yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şahıslara dönük operasyon düzenlenmişti. Söz konusu tarihte pek çok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından gündüz saatlerinde adliyeye sevk oldu. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlıların 176'su tutuklanarak cezaevine gönderildi. 41 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı uygulandığı öğrenildi.

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