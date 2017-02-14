Fetö’nün Futbol Yapılanması Davasından Tutuklu İsmail Demiriz’e Tahliye

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davanın tutuklu sanığı Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz'in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davanın tutuklu sanığı Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz'in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması sona erdi. Tutuklu sanık İsmail Demiriz ve sanık Uğur Tütüneker'in savunmasının ardından, FETÖ'nün eski futbol imamlarından olduğu belirtilen Süleyman Sait Alpsoy tanık olarak dinlendi. İfadelerden sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve istenen cezanın sınırını dikkate alarak İsmail Demiriz'in tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık Demiriz'in mal varlığındaki tedbir ile sanık Tütüneker hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırırken, firari sanık Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Mayıs 2017 tarihine erteledi.