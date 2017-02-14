IHAAW181017-ASA/14-02-2017 - FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davanın tutuklu sanığı Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verildi. 14.02.2017 18:10:17 TSI NNNN
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Fetö’nün Futbol Yapılanmasına İlişkin Davanın Tutuklu Sanığı Galatasaraylı Eski Futbolcu İsmail Demiriz’in Tahliyesine Karar Verildi.
IHAAW181017-ASA/14-02-2017 - FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davanın tutuklu sanığı Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz'in tahliyesine...
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