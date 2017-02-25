Fetö’nün İç Anadolu Sorumlusu Yakalandı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) sözde İç Anadolu Sorumlusu Necip K. eşiyle birlikte Niğde'de saklandığı bir evde yakalandı.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) sözde İç Anadolu Sorumlusu Necip K. eşiyle birlikte Niğde'de saklandığı bir evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Necip K. ile eşi Z.K. Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sakladıkları evde yakalandı. KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan Necip K. ve eşi Z.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.

Necip K.'nın FETÖ'nün sözde İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.