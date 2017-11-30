Fetö’nün ‘Işık’ Ve ’Gaybubet’ Evlerine Operasyon: 12 Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 9 ilde, örgütün "Işık...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 9 ilde, örgütün "Işık Evleri"ne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Manisa'da da örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine yapılan bir diğer operasyonda, firari 2 şüpheli yakalandı.

Turgutlu Cumhuriyet Bassavcılığının "Işık Evleri" soruşturmaları kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli ve eş zamanlı olarak, İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa, Kocaeli, Tokat, Konya ve Denizli illerinde yapılan operasyonlarda, aralarında hukuk, iletişim fakültesi, eski askeri okul ve polis akademisi öğrencileri ile ByLock kullanıcıları olan, çoğu sorumlu düzeyde 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.G., V.S., E.Y., O.U., T.Ş., R.K., M.K., H.A., S.K. ve Y.A. emniyete götürüldü. Öte yandan hedeflerden birinin de Kuzey Irak'ta olduğu tespit edildi. Yapılan son operasyonlarla birlikte Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce darbe girişiminden günümüze kadar gözaltına alınan şüpheli sayısın 653'e yükseldiği öğrenildi.

Manisa'da "Gaybubet" evine operasyon

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin firari şüphelilerinin saklandığı ve örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "Gaybubet" evine operasyon düzenlendi. Operasyonda firari şüpheliler F.Ö. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı