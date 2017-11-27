Fetö’nün Kasası Örgüte Yardım Yapmayanları İflasa Zorlamış

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Sudan'da yakalanarak bu sabah Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün kasası olarak bilinen ve örgütün üst...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Sudan'da yakalanarak bu sabah Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün kasası olarak bilinen ve örgütün üst düzey yöneticisi ve esnaflardan sorumlu mütevelli heyeti üyesi olan Çorumlu iş adamı Memduh Çıkmaz'ın örgüte burs, yardım, himmet gibi adlar altında finans sağladığı, esnaftan aldığı çek ve senet gibi kıymetli evrakları örgüt adına takasta kullandığı, para vermek istemeyenlere de ticari olarak zarar verilmesini sağladığı ortaya çıktı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Memduh Çıkmaz'ın da aralarında bulunduğu örgütün mütevelli heyeti ve üst düzey yöneticilerini kapsayan iddianamede, örgütün Çorum yapılanması ve yöneticileri hakkında bilgilere yer verildi. İddianamede müşteki, şüpheli ve gizli tanık olarak ifadesi yer alan kişilerin verdiği bilgiler, örgüte nasıl para akışı sağlandığını da ortaya çıkardı. İddianamede müşteki olarak ifadesine yer verilen R.Ü, FETÖ üyesi Memduh Çıkmaz'ın örgüte eleman ve finans temin ettiğini belirterek, "Kurban, burs, fitre, zekat gibi adlar altında himmet ve yardım alan, ayrıca FETÖ/PDY terör örgütü adına öşür (vergi) adı altında yıllık belirlediği bir meblağı tahsil eden kişidir. Taahhüdünü yerine getiremeyen kişileri ticari olarak iflasa sürüklemesi, şahsi olarak itibarlarını sarsması, bütün bunları da cemaat adına yaptığını, cemaatin Çorum'daki kasalarından birisi olduğunu biliyorum" dedi.

Öşür adı altında örgüte para toplamışlar

FETÖ'nün Çorum yapılanması ve yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt adına esnaf ve iş adamlarından "öşür" adı altında para toplandığı belirtildi. Müşteki S.T. ise, FETÖ üyesi Çıkmaz'ın örgüt adına esnaftan "öşür" adı altında yıllık belirlediği bir meblağı tahsil ettiğini ve FETÖ'nün Çorum'daki kasalarından birisi olduğunu belirtti.

"Senelik 1-1,5 milyon lira maddi yardımda bulunduğunu söylediğini hatırlıyorum"

İddianamede ifadesi yer alan B.A. da, Memduh Çıkmaz'ın iş adamı olduğunu ve akaryakıt istasyonları bulunduğunu dile getirerek, "Memduh Ç, esnaf mütevellidir. Örgüte Çorum'da en fazla para yardımı yapan şahıs olarak bilinirdi. Senelik 1-1,5 milyon lira maddi yardımda bulunduğunu söylediğini hatırlıyorum. Yani örgütün Çorum yapılanmasının ana finansörlerinden olduğunu öğrenmiştim" beyanında bulundu.

Müşteki A.E., kendisine ait 3 bin metrekarelik mülkü örgütün önde gelenlerinin baskı ve zorlamaya varan ısrarları sonrasında 1 milyon lira karşılığında FETÖ'nün kuruluşu olan Çorum Eğitim Hizmetleri AŞ'ye sattığını anlatarak, "Aralarında Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu örgütün mütevelli heyeti üyeleri, Ilıca Caddesi üzerinde bir binanın arsasını satın almıştım, benden bu arsayı özellikle defalarca ısrar ederek cemaate kız yurdu yapılması için istediler. Bende kendilerine arsayı veremeyeceğimi söyleyerek reddettim. Bunun yanında dolaylı olarak emlakçı göndermek suretiyle arsaya müşteri olundu. Cemaat önde gelenlerinin baskı ve zorlamaya varan ısrarları sonrasında 1 milyon TL karşılığında cemaat kuruluşu olan Çorum Eğitim Hizmetleri AŞ'ye sattım. Buranın ücretini 150 bin lira kesinti yaparak bir yıl içerisinde toplamış oldukları himmet paraları ile ödediler" diye konuştu.

Köy merasını FETÖ'ye peşkeş çekmeye çalışmışlar

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün bir köyün merasını örgüt üyelerine peşkeş çekmeye çalıştığı ortaya çıktı. Z.O. ifadesinde, "Memduh Çıkmaz, Fetullah Gülen cemaatinin Çorum'daki en önemli iş adamlarından birisi olup, nüfuzunu ve örgütünü kullanarak Karapınar köyüne ait merayı almak istedi. Sonrasında yaptığım görüşmeler neticesinde söz konusu sürecin tamamı cemaat mensubu bir şahsa cemaat mensubu olan kamu görevlileri tarafından köylünün kullanımındaki meranın peşkeş çekilmeye çalışıldığını anladım" dedi.